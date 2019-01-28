Van'da “Mevlid-i Nebi Haftası Gençlik Bilgi Yarışması”

Eğitimin her kademesinde varlığını gösteren ve öğrencilere yönelik projeler üreten Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversite öğrencileri arsasında Hazreti Peygamber sevgisini ve örnekliğini canlı tutmak, Mevlid-i Nebi Haftası'na ilişkin farkındalık oluşturmak ve gençlere yönelik hizmetlerine ivme kazandırmak amacıyla 22 Aralık 2018 tarihinde ülke genelinde düzenlenen “Mevlid-i Nebi Haftası Gençlik Bilgi Yarışması”na Van'da 226 öğrenci müracaat etmiştir. Yarışmada her ilden birincilik elde eden bir kız ve bir erkek öğrenicinin Diyanet İşleri Başkanlığınca umre ile ödüllendirileceği bildirilirken, Van Müftülüğünce de yarışmada dereceye giren ilk üç kadın ve erkek öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Van Müftüsü Nimetullah Arvas'ın konuşmalarının ardından, ilk üçe girenlere Hadislerle İslam Külliyatından birer takım, Kur'an-ı Kerim ve para hediyesi verildi.