İhlas Haber Ajansı

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Van'da Mevlit Kandili eda edildi

Mevlit Kandili tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da kutlandı.

Mevlit Kandili tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da kutlandı.


Hazreti Muhammed'in (SAV) doğum günü olan Mevlit Kandili tüm yurtta olduğu gibi Van'da da kutlandı. Akşam namazından sonra camilere akın eden vatandaşlar, kandil nedeniyle bol bol dua etti. Gecenin İslam alemi için önemine değinen vatandaşlar, böyle bir geceye kavuşturduğu için Allah'a şükretti. Bu gecenin bol dua edip ibadetle geçirilmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, Mevlit Kandili'nin hayırlara vesile olması dileklerinde bulundular.

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