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Van'da mevsimsel budama çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bahar aylarının gelmesi ile birlikte budama çalışması başlatıldı.


Daha yeşil bir kent için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, geride kalan kış mevsiminin ardından kurumuş ve kötü bir görüntü oluşturan ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı. Yeşil alanlar, 15 metre ve üstü genişliğe sahip cadde ve kaldırımlar ve refüjlerde bulunan ağaçların budama işleminin yanında yıllık bakımları da gerçekleştiriliyor.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca ağaçların gelişmelerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için yürütülen çalışmaların bahar aylarında devam edeceği belirtildi.

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