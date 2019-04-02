Van'da Miraç Kandili ihya edildi

Van'da vatandaşlar Miraç Kandili dolasıyla camilere akın etti, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi ve buradan da 'huzur-u ilahiye' yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da dua ve ibadetle idrak edildi. Miraç Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de bir program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.

Miraç Kandilinin öneminden bahseden İl Müftüsü Nimetullah Arvas, bu gece Kur'an mucizesinden sonra en büyük mucize olan isra ve miraç mucizesinin gerçekleştiği gece olduğunu belirtti. Müftü Arvas, bu gecede bütün Müslümanların camilere akın ederek dua ettiğini kaydetti.