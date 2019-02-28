Van'da Mısır'daki idamlar protesto edildi

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesini düzenlenen basın açıklamasıyla protesto etti.

Van'da 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, Mısır'da idam kararlarını protesto etmek amacıyla öğle namazı sonrası Beşyol Meydanı'nda bir araya geldi.

“Mısır'daki idam ve infazlara karşı insanlık ayağa kalkmalıdır” konulu basın açıklamasını Van SDİ Üyesi Emrah Bozkaya okudu. Bozkaya, “Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, zulmün gücünü dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe arttırmaktadır. Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkûm ettiği 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an için idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi” dedi.

Grup, Sisi aleyhine atılan sloganların ardından dağıldı.