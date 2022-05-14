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Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk

Van’ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin üzerinde uzanan sürücü tehlikeli hareketlerle yürekleri ağza getirdi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin üzerinde uzanan sürücü tehlikeli hareketlerle yürekleri ağza getirdi.


İpekyolu ilçesinde Kurtuluş Parkı'ndan, Semaver Kavşağı istikametinde seyir halindeki motosikletli sürücü tehlikeli hareketler yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Kasksız olduğu görülen ve motosikletin üzerine uzanarak giden sürücünün rahat tavırları ise dikkat çekti.



“Burası Adana değil, Van”


Yolculuk boyunca motor üzerindeki kişi yaptığı hareketler ise trafikte tehlike saçtı. Can güvenliklerini hiçe sayan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları telefonla kaydedenler ise “Burası Adana değil, Van” dedi.

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