Van'da motosikletli 112 ekipleri göreve hazır

Van'da yoğun trafik veya minibüs ambulansların ulaşamadığı yerlere daha hızlı şekilde ulaşmak ve ilk müdahaleyi yapmak için motosikletli ambulanslar görev yapıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından trafiğin yoğun olduğu veya araç trafiğine kapalı bölgelerde ilk müdahalede bulunmak gayesiyle kullanılan özel donanımlı motosiklet ambulanslar hayat kurtaracak. Vakalara kısa sürede içinde ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı veya hastanın sağlık durumuna duruma göre görevi diğer yataklı ambulanslara devrediyor. İlk müdahale konusunda önemli bir görevi yerine getiren motorize ekipler, ulaşımı zor en kalabalık sokaklarda bile 3 dakika gibi kısa bir sürede vakaya ulaşabiliyor.

Konuya ilişkin konuşan Paramedik Muammer Direk, motosiklet ambulansların 2009 yılında Sağlık Bakanlığı'nın başlatmış olduğu proje çerçevesinde ülke genelinde 62 adet motosikletle göreve başlandığını hatırlattı. Van'da da 4 motosiklet olarak aktif olarak görev yaptıklarını ifade eden Dilek, “Kara ambulanslarının ulaşamadığı dar sokaklar, park bahçeler, sahil kesimleri, mesire alanları, ara kalabalık sokaklarda görev yapmaktayız. Vakaya ulaşma süremiz şehir içinde kalabalıklar sokaklarda 3 dakika maksimum süreyle sınırlıdır. Trafik problemimiz bulunmamaktadır. Kara araçlarının ulaşmakta zorluk çektiği gibi kırmızı ışıklar, kaldırımlar, park alanları, mesire alanlarında bekleme yapmadan hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Genel bilgilerini aldıktan sonra muayenesine başlıyoruz. Ardından vital bulgularını değerlendiriyoruz. Değerlendirme çerçevesinde hastane nakli gerekiyorsa kara ambulansı istiyoruz. Gerekmiyorsa yerinde müdahalesini yapıyoruz. Yıllık ortalama 700 ile bin sayısı arasında, yaz döneminde yaptığımız vaka sayısı bulunmaktadır. Van'da sezon diğer illere göre daha kısa sürüyor Mayıs ayında başlıyoruz. Eylül, Ekim, eğer hava yağışları ve soğuk olmazsa bunu uzatmaya çalışıyoruz. Uzatabildiğimiz kadar devam ediyoruz” dedi.