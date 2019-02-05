Van'da mühimmat ile kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahsın mühimmat, sigara ve mazot kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine hemen harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyon neticesinde ilçenin Bakışık Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada; 7 bin 740 adet av tüfeği fişeği, 60 paket kaçak sigara ve 45 litre kaçak mazot ele geçirildi” denildi.

Öte yandan, Barışık Mahallesi'ndeki başka bir adreste yapılan aramada ise 3 bin 764 paket kaçak sigara ele geçirildiği ve olaylarla ilgili 2 şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.