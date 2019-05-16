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Van'da mültecileri taşıyan kamyon devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van’ın Tuşba ilçesinde mültecileri taşıyan kamyon devrildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde mültecileri taşıyan kamyon devrildi. Kaza sonrasında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu aktarıldı.



Kaza, Tuşba ilçesi Ağartı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mültecileri taşıyan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 2 UMKE ekibi ile 11 ambulans sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıların hastanelere taşınmaya başlandığı aktarıldı.

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