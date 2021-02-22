Van'da nefes kesen eroin operasyonu

Van'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen nefes kesen operasyonda 107 kilo 950 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Saray ilçesi Çakmakköy Mahallesi'nde tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Nefes kesen operasyonda; 221 paket halinde toplam 107 kilo 950 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak C.K. ve Ş.K. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.