Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun "Anadolu'nun Mihenk Taşları" isimli program kapsamında Van'da Neşet Ertaş'ı anma programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ‘Çınaraltı Söyleşileri' kapsamında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Nihat Bayşu Konferans Salonunda Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kurum amirleri, yurt müdürleri, protokol üyeleri ve KYK'lı öğrencilerin katılımları ile ‘Anadolu'nun Mihenk Taşları' konulu programa Sanatçı Yazar Bayram Bilge Tokel katıldı. Tokel, bozkırın tezenesi abdallık kültürünün son efsanesi Neşet Ertaş'ın hayatını anlatırken, sazı ve sözü ile ünlü ozanın eserleriyle hem gençlere hem de programa katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan program sonunda, İl Müdürü Nevzat İnanç, Sanatçı Yazar Bayram Bilge Tokel'e hediye takdim etti.

Program, Neşet Ertaş'ın eserlerinin seslendirilmesi ve çekilen halaylar eşliğinde sona erdi.