Van'da nisan ayında karla mücadele

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kent genelinde kararlılıkla yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kırsal bölgelerde kar yağışı, tipi ve çığ nedeniyle kapalı olan mahalle ile mezra yolları, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Van merkeze 90 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş ilçesi Töreli, Anaköy ve Daldare mahalle grup yolu ve bu mahallelere bağlı 10 mezra yolun da ise çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 5 metre kalınlığında karın bulunduğu bölgede ekipler, zorlu coğrafyaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zorlu şartlara rağmen çalışmalarını 7/24 sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi İş Makinesi Operatörü Fesih Demircan, “Havaların ısınmasıyla birlikte şehir merkezindeki karla mücadele çalışmalarımız bitti. Ama biz halen yüksek rakımların olduğu kırsal alanlardaki yollarda karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yer yer kar kalınlığı 5-6 metreye kadar ulaşabiliyor. Biz zorlu şartlara rağmen çalışmamızı sürdürüyoruz. İnşallah tipi ve fırtına nedeniyle kapanan bu yollarımızı da bugün itibariyle ulaşıma açacağız” dedi.