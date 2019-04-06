Van'da ‘Nöbetçi Noter' uygulaması başladı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin ‘Nöbetçi Noterlik' uygulaması bugün itibariyle hayata geçti.

Vatandaşların alım, satım ve vekalet gibi işlemlerini hafta sonları da rahatlıkla gerçekleştirebilmesi için hayata geçirilen nöbetçi noter uygulaması, bugün itibariyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da başladı. Uygulama kapsamında kentte belirlenen bir nöbetçi noter, cumartesi ve pazar günleri 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlarken, ilk günden çok sayıda vatandaş noterde işlemlerini gerçekleştirdi.

İHA muhabirine konuşan Van Noter Odası Sekreteri Salih Atahan, bugünden itibaren nöbetçi noter uygulamasına geçildiğini belirtti. Daha önce yapılan kura sonucunda Van ilindeki nöbetçi noterlikleri belirlediklerini ifade eden Atahan, “Nöbetçi noterlerimiz cumartesi ve pazar günleri 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir. Ancak cumartesi ve pazar günlerine denk gelen resmi tatil günlerinde hizmet veremeyeceklerdir. Nöbetçi noterlikler listesine Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden nöbetçi noterler bölümünden şehir ve tarihi seçerek ulaşabilirsiniz” dedi.

Özellikle hafta içi çalışan ve vakti olmayanların bu konuda sorun yaşadığını ifade eden vatandaşlar ise, noterlerin hafta sonu da açık olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söylediler.