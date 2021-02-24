Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık vaka haritasına göre korona virüs yayılımının en düşük olduğu iller arasında yer alan Van'da normalleşme heyecanı başladı.

Kısıtlamaların ardından Türkiye, 1 Mart'tan itibaren il bazında önlem alınmasını öngören yeni bir düzenlemeye geçmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan haritada, 100 bin kişi baz alınarak haftalık il il vakalar açıklanıyor. Korona virüs vaka sayısının her 100 bin kişide haftalık vaka sayısının 13,92 olan Van'da, normalleşme açıklamaları şimdiden heyecanlandırdı.

Haritadaki mavi lekeler bir bir siliniyor

Öte yandan Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar' uygulamasında Van'daki korona virüs tablosu da kısıtlamanın ilk haftalarından bu yana gittikçe iyiye gittiği görüldü. Bakanlığın riskli bölgelerini gösteren haritasında hasta sayısının ve yayılımın azalması dikkat çekerken, il merkezindeki mavi lekeler de bir bir siliniyor.

“Van normalleşmeyi hak etti”

Kısıtlamalarla birlikte Van halkının kurallara uyduğunu ifade eden esnaf, kentin normalleşmenin olacağı ilk iller arasında yer almasını istedi. Tedbirlere tamamen uyulduğunu dile getiren esnaf, Van'a ayrıcalık tanınması gerektiğini kaydetti.