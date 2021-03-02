Van'da normalleşme sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir" açıklamasının ardından Van'da esnaf sabah saatlerinde iş yerlerini açtı. Aylar sonra iş yerini açan esnafı ziyaret eden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, pandemi sürecinde esnafa yapılan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Berge, “Yaklaşık bir yıldır işletmelerimiz kapalıydı ve esnafımız çok kötü günler geçirdi. Vergi, SGK, BAĞKUR ile kira ödemeleri derken, borç batağına batmış durumda. Cumhurbaşkanımızın açıklaması esnaf ve sanatkarımız için, bizim için çok sevindirici oldu, çok mutlu olduk. Bundan sonra ki süreçte hızlı bir şekilde esnaf ve sanatkarımızla birlikte, pandemi ile ilgili tüm çalışmaları hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Esnafımız işletmelerini korona virüse karşı hazır hale getirecek. Bu süreçte esnaf ve sanatkarlarımıza göstermiş olduğu ekonomik yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Esnafımız çok mutlu ve umutlu”

Esnafın mutluluğuyla mutlu olduklarını ifade eden Berge, “Türkiye ortalamalarına baktığımızda Van çok iyi bir durumdadır. Biz riskli alanda değil, işi uygulayabilecek alandayız. Uygulamayı yönetebilecek bölgedeyiz. Bu bizim için çok sevindirici bir durum. Bugün birçok işletmeye gittik, esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Esnafımız çok mutlu ve umutlu. Pandemi sürecini üzerinden atlatamamış bir halk var. Kısa bir sürede uyum sağlanır. Uyumdan sonra işletmelerimiz faal olarak faaliyetlerine devam edecek. Van turizm bölgesi, turizme bağlı olduğu tek nokta İran'dır. Nevruz öncesi Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması gerekiyor. Kapının açılması Van'a nefes aldıracaktır. Bundan sonraki süreçte de devlete verdiğimiz vergi, SGK ve BAĞKUR ödemeleri yükünden de kurtulmuş olacağız. Kapının açılması Van için çok önemlidir. Buradan Cumhurbaşkanımıza mesajımızdır. Kapıköy Sınır Kapısı'nı açtırın. Esnaf ve sanatkarlar olarak tek ricamız budur” diye konuştu.

Aylardır bugünü beklediklerini söyleyen işletme sahibi Mahsun Şık, "Hazırlıklarımızı daha önceden yapmıştık. Şu an çok mutluyuz. Van halkına ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Pandemi konusunda çok iyi gittik, diğer şehirlere göre mavi bölgedeyiz. Mavi bölgede olmamız çok iyi. Kalan yasaklarında kaldırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.