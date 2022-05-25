Van'da ‘O Ses Canik' yarışması

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Canik Çok Programlı Anadolu Lisesinde ‘O Ses Canik' yarışması düzenlendi

Tuşba ilçesine bağlı Canik Çok Programlı Anadolu Lisesinde bahar şenlikleri, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bahar şenlikleri çerçevesinde daha önce halat çekme ve çuval yarışması düzenlediklerini ifade eden Okul Müdürü Naim Ahmetoğlu, özellikle ‘O Ses Canik' adlı şarkı yarışmasının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Yarışmada 12 öğrenci ile 3 öğretmenin görev aldığını belirten Ahmetoğlu, “Bu yarışmayı düzenlememizdeki amacımız, öğrencilerimizin özgüven duygusunu ve toplum önünde her türlü hissini ifadeye dökme kabiliyetini pekiştirmektir. Öğrencilerimiz kendilerini müzikle ifade etme fırsatı bulmuş ve bu sayede öğrencilerimizin sanata ilgileri artmıştır. Yarışmada 3 öğretmenimiz dörder öğrenciyle takımlarını kurmuş ve her öğretmenimiz finale birer öğrenciyi çıkarmışlardır. Yarışma sonunda 23 öğretmen, 2 yönetici ve 2 personelimizin oylarını alan 9. sınıf öğrencisi Feleknaz Eser, ‘O Ses Canik' yarışmasının birincisi olmuştur. Ben bu anlamda yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimi kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.