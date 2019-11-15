Van'da “Obezite Merkezi” hizmete açıldı

Çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, obeziteyle mücadele etmek amacıyla Obezite Merkezi kuruldu. Merkez açılışında açıklamalarda bulunan Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, obezitenin hem dünyada hem de Türkiye'de önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini belirtti. Vali Yardımcısı Baygüven, “Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgeye hitap eden bir hastane olması sebebiyle bu konuda bir duyarlılık gösterildi. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Obezite Merkezimizin bölgeye faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Hastalarımıza hem fizyoterapi hem psikolojik anlamda destek olacağız”

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise, vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan kilolu insanlara hem psikolojik, hem tıbbi hem de cerrahi anlamada destek vermek amacıyla bir merkez kurduklarını belirterek, “Sağlık Bakanlığının obeziteyle mücadele politikası gereği ve bakanımızın sağlık kuruluşlarında merkez açma görüşleri nedeniyle hastanemizde obezite merkezini açıyoruz. Obezite merkeziyle hastalarımıza hem fizyoterapi hem psikolojik anlamda destek olacağız. Bakanlığımızın belirlediği basamaklar çerçevesinde hastalarımızı tedavi edeceğiz. Basamağın sonundan da vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan medikal tedaviyle düzelmeyen hastalarımızı güçlü cerrahi kadromuzla cerrahi uygulamayı amaçlamaktayız. Merkezi açma noktasında bize destek sağlayan Van Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederim” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından merkezin kurdelesi; Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastane yönetim kadrosu ve sağlık çalışanları tarafından kesildi.