Van'da ödüllü satranç turnuvası başladı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından daha geniş kitlelere yayılması amacıyla düzenlenen satranç turnuvası başladı.

İpekyolu Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilciliği desteğiyle satranç turnuvası düzenledi. Atatürk Sanat Galerisinde 15, 16, 17 ve 18 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak turnuva, 4 kategoride gerçekleşecek. 14 yaş üzeri kadınlar-erkekler ile 14 yaş ve altı kadınlar-erkeklerin yarışacağı turnuvada yaklaşık 400 kişi yarışacak. Yarışmanın birincilerine 1500, ikincilere 1000 ve üçüncülere ise 500 TL para ödülünün verileceği turnuvada konuşan İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yaşin, satrancın daha geniş kitlelere yayılması ve spora katkının daha da artması amacıyla böyle bir turnuva düzenlediklerini ifade ederek, “Yoğun bir ilginin olduğunu görüyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Amacımız satranç oyununun sürekliliğini ve farkındalığını topluma aksettirmektir. Ben bu çerçevede turnuvanın düzenlenmesinde emeği olan başta Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz İhsan Emre Aydın'a, Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilciliğine teşekkür ediyor, tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye Satranç Turnuvası Van İl Temsilciliği yetkilileri ise 14 yaş üstü kadın ve erkeklerin yarıştığı ilk kategoride yaklaşık 129 sporcunun bugün ve yarın yarışacağını belirterek, “Geri kalan iki kategorimiz ise cumartesi ve pazar günü yapılacak ve 400'ün üzerinde sporcuyla turnuvamızı tamamlamış olacağız. Bütün kategoriler 6 tur üzerinden oynanıyor. Kazanan bir puan, beraberlik yarım puan ve kaybeden sıfır puan alıyor. Altı turun sonunda en iyi puanı alan birinci olarak ödülünü almaya hak kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılan yarışmacılar ise böyle bir etkinliği düzenlediği için İpekyolu Belediyesine teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yaşin'in ilk hamlesi ile turnuva başladı.