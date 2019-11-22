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Van'da odunluk yangını

Van merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen odunluk yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi Fidanlı Sokak'ta ikamet eden Kasım Aslan isimli şahsın odunluğunda meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, 1 araç 4 personelle ivedi şekilde olay yerine intikal edip yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan ve ölen yada yaralananın olmadığı yangın yan taraftaki evlere sıçramadan 3 saatlik çalışma sonunu tamamen söndürüldü. Yakılan tandırdan çıkan kıvılcımdan dolayı çıkan yangında 3 adet kapı, 60 metrekare çatı ve döşeme kullanılmaz hale gelirken, yaklaşın 3 ton odun büyük çapta zarar gördü.

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