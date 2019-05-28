Van'da öğrenciler sinemayla buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında hayata geçirilen “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Etkinliği” projesi kapsamında Türkiye'de sinemaya gitme imkanı bulamayan öğrenciler beyaz perdeyle buluşuyor. Van'da da ilk kez sinemayla buluşan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen Rafadan Tayfa, 2018 ve Keşif Çanakkale, 2018 filmleri izlettirildi. İl Milli Eğitim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Mayıs 2019 ile 14 Haziran 2019 tarihleri arasında Van Cinemaximum (Van AVM) 3 bin öğrenci ve Cinevan (Turkuaz AVM) de ise 3 bin öğrencinin sinemayla buluşturulması hedefleniyor.

Van'da ilk kez sinemaya giden öğrencilere su ve mısır ikramı da yapıldı. Beyaz perde ile ilk kez tanışan öğrenciler, böyle bir imkanı kendilerine sunan yetkililere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediler.

Programa Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Bedir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şirin Atlı ve öğrenciler katıldı.