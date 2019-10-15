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Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe "Barış Pınarı" yazılı ışıklı koreografi ile destek verdi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe "Barış Pınarı" yazılı ışıklı koreografi ile destek verdi.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim gören yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerler için "Barış Pınarı" ışık koreografisi düzenlendi. Koreografiyi hazırlayan öğrenciler Mehmetçiğe destek verdiklerini belirtti.

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