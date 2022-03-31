Van'da öğrencilere internet kullanımı eğitimi

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Program çerçevesinde İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik ‘Siber Zorbalık, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı' konularında eğitim verildi.