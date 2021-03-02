Van'da öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci

VAN (İHA) – Düşük risk grubunda yer alan Van'da öğrenciler, korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime başladı.

Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda eğitim öğretimde il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanıldı. Van'da okulların yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle İpekyolu ilçesine bağlı Özgün Coşkun Haydaroğlu İlkokulunda tören düzenlendi. Burada İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in ders zilini çalmasıyla öğrenciler uzun bir süreden sonra yüz yüze eğitime başladı. Burada bir açıklamada bulunan Vali Bilmez, bin 400'ün üzerinde okulda 310 bin öğrencinin tekrar okullarıyla buluştuğunu ifade ederek, “Dersler kısaltılmış ve belli sınıflar tam gün eğitim yaparken, diğer sınıflarda haftada iki gün yüz yüze eğitim, 3 gün de uzaktan eğitim görecekler. Bütün okullarımız eğitim öğretime hazır durumda. 19 bin öğretmenimiz, öğrencilerimizi bugün okullarında beklemekte. İlk kez çocuklarımız okullarını ciddi anlamda özlemeye başladılar. O yetmedi, öğretmenlerimiz de işin doğrusu çocuklarını, öğrencilerini özlemişlerdi. Bugün onların buluşmasına tanık olduk. İnşallah mavi olan kentimizin rengini bundan sonra hep mavi tutacağız. Bu çocuklarımızın okula gidebilmesi için, iş yerlerimizin açık olabilmesi için Vanlı hemşehrilerimizi pandemi kurallarına özellikle uymaya davet ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkat olunması gerekir. Son dönemdeki olaylarımızın büyük bir kısmını, gizli yapılan taziyelerden kaynaklandığını tespit ettik. Taziye konusunda lütfen yasaklara, kurallara uyalım, Van'ımızın mavi rengini daim kılalım” dedi.

Okulların açılmasına çok sevindiklerini ifade eden öğrenciler ise korona virüs noktasında uyarılarda bulundu. Birinci sınıf öğrencisi Sevgi Dursun, “Ben arkadaşlarımı, öğretmenlerimi gördüğüm için çok mutluyum. Yüz yüze eğitim daha güzel. Çünkü arkadaşlarımın hepsini görebiliyorum. Herkes sosyal mesafeyi korusa, temizliğe uysa her yerin kapanmasına gerek kalmaz. Bence her yer açılsın, herkes sosyal mesafeye uysa daha iyi olur. Üç kurala uymamız lazım. Maske, mesafe ve temizlik. Herkes bu üç kurala uysa dünya çok temiz olur ve korona virüs olmaz” ifadelerini kullandı.