Van'da öğretmenevleri denetlendi

Van'ın 12 ilçesinde bulunan öğretmenevlerinin iş ve işleyişi ile ilgili denetimler yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Sivil Savunma Birimi tarafından öğretmenevi denetimleri yapıldı. Öğretmen ve misafirlerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda barınma ve diğer sosyal ihtiyaçlarının sağlanması için iş ve işleyişin hassasiyetle yönetilmesi amacıyla Van İl Milli Eğitim Şube Müdürü Talat Toy, Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor, İş Güvenliği Uzmanı Nurcan Alpaslan ve ilçe iş güvenliği uzmanlarınca 12 ilçede bulunan öğretmenevlerinde denetim ve rehberlik işlemleri yapıldı.

Ekipler tarafından denetlenmesi yapılan öğretmenevlerinde tespit edilen eksiklikler, öğretmenevi yetkilileri ile paylaşılırken, hizmetlerin niteliği, iş ve işleyişe yönelik olarak rehberlik işlemleri de yapıldı.