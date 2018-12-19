Van'da ‘Okul Güvenliği' uygulaması

2018-2019 eğitim öğretim döneminde çocukların güven ortamı içerisinde okullarına gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 18 Aralık 2018 tarihinde Türkiye geneli ile eşzamanlı olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul önlerinde ve servis araçlarında gerçekleştirilen “Okul Güvenliği” uygulamasına, 72 ekip ve 445 jandarma personeli katıldı. Servis araçlarının denetlenmesi ve okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışına engel olunmasının hedeflendiği uygulamada 5 bin 702 şahıs ile 2 bin 918 aracın kontrolü gerçekleştirildi.

Uygulamada Jandarma Trafik Timleri tarafından 621 servis aracı kontrol edilirken, araçlardan 3'ü trafikten men edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, benzer uygulamaların çocukların güvenliği için eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edileceği belirtildi.