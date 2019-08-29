Van'da okul öncesi yaz eğitimi programı tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonu ile Cumhurbaşkanlığı programında yer alan "Önümüzdeki dönemde erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak" hedefi doğrultusunda hayata geçirilen çalışma kapsamında Van ilinde yapılan okul öncesi yaz eğitimi tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonunda okul öncesi 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınmasının ve 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı programında yer alan "Önümüzdeki dönemde erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak" hedefi doğrultusunda hayata geçirilen çalışma kapsamında Van ilinde yapılan okul öncesi yaz eğitimi tamamlandı. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek babında çocuklar için arz eden konuları kapsayan yaz eğitim programı sona erdi. Program kapsamında yaz aylarında yapılan eğitime sadece okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocuklara eğitim verildi. Van'da 700 öğrencinin yaz eğitimini tamamlaması ile program sona ererken, Tuşba ilçesinde bulunan Tuşba Anaokulu'nda öğrencilere yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, Okul Müdürü Umut Bartın'ın katıldığı programda yaz eğitimini tamamlayan öğrencilere başarı belgesi verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için yapılan çalışmanın önemli olduğunu belirtirken, Van ilinde de bu çalışmanın meyvelerini verdiğini söyledi. İlkokula başlayacak çocukların gelişimine katkı sunan yaz eğitim programının Van'da başarıyla tamamlandığını ifade eden Tevke, “İlimizde başta 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokul 1.sınıfa başlayacak olan çocuklardan okul öncesi eğitim alamamış olanlar olmak üzere 33 okul öncesi eğitim kurumunda 700 öğrencimiz iki ay süresince(Temmuz-Ağustos) günde 6 saat olmak üzere 200 saat Müdürlüğümüzce hazırlanan Okul Öncesi Yaz Eğitimi Programı ile eğitim aldı. Bugünde bu çocuklarımızın belgelerini takdim ettik. Başarılı bir eğitimden geçtiler. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.