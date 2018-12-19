Van'da “okul önü genel asayiş ve trafik denetleme” uygulaması

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocukların ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlarla narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim öğretim hayatının güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da 18 Aralık 2018 günü “okul önü genel asayiş ve trafik denetleme” uygulaması gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde; okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini arttırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla 07.00-09.00, 12.30-13.30 ve 15.00-18.00 saatleri arasında okul servis araçlarına, eğitim öğretim hayatının huzur ve güven ortamı içinde geçmesi amacıyla 11.00-15.00 saatleri arasında ilimizde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve lise çevreleri ile yakınında bulunan park, metruk bina, oyun salonları, tütün ve alkol satışı yapan iş yerleri, kıraathaneler, internet kafe ve oyun solanlarına, 21.00-23.00 saatleri arasında ise üniversite kampüsü dışında bulunan öğrenci yurtlarına yakın faaliyet gösteren umuma açık yerlerde yapılan uygulamalara 41 ekip ve 116 personel katılmıştır. Uygulama sonucunda; bin 973 şahıs sorgulanmış, 7 şahıs hakkında işlem yapılmış, 177 okul servis aracı olmak üzere toplam 472 araç kontrol edilerek, 13 araca cezai işlem uygulanmış, 30 park/bahçe, 22 okul önü, 89 umuma açık iş yeri kontrol edilmiştir. Yapılan denetimlerde; 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilmiştir. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böyle devam edecektir” denildi.