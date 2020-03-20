Van'da ‘okul-sanayi işbirliği ve hizmet içi eğitim' protokolü imzalandı

Van İl Mili Eğitim Müdürlüğü, ‘okul-sanayi işbirliği ve hizmet içi eğitim' için protokol imzaladı.

Meslek liseleri ile özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Van İl Mili Eğitim Müdürlüğü, İş-Kur İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi ve Van Ticaret Borsası arasında protokoller imzalandı. Protokol çerçevesinde ilk imza töreni Van Organize Sanayi Bölgesinde yapıldı. OSB Başkanı Memet Aslan'ın makamında gerçekleştirilen imza töreninde, istihdama katkı sunacak nitelikli iş gücünün ortaya çıkmasını sağlayacak çalışmaların hayırlı olmasını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, özellikle sanayi kuruluşlarının mesleki eğitime doğrudan katılmasının önemli olduğuna değindi.

Sanayi bölgelerinin kalifiye elemana her zaman ihtiyaç duyduğunu, nitelikli insan kaynağının sanayinin gelişmesi için önemli olduğunu belirten OSB Başkanı Memet Aslan ise işbirliği protokolünün hayırlı olmasını diledi.

Gerek istihdam gerekse eğitim programları ile bu süreçlere katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Van Çalışma İş-Kurumu Müdürü Salih Serçe, kurumla arası işbirliğinin önemli olduğunu, rol model olacak olan bu tür çalışmalarının öneminden söz etti.

Organize Sanayi Bölgesi ile imzalanan protokol çerçevesinde, öğretmenlerin fabrikalarda işbaşında hizmet içi eğitim görmeleri ve meslek lisesi mezunu öğrencilerin, Çalışma ve İş-Kurumu Müdürlüğünün istiham garantili teşvikleri aracılığıyla özel sektörde istihdamları sağlanmış olacak.

OSB'de yapılan işbirliği protokolü imza töreninin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İş-Kur İl Müdürü Salih Serçe ve Mesleki Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çevik, Van Ticaret Borsasına geçti. Burada Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer ile fikir alışverişinin ardından, işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Van Ticaret Borsası olarak Van'da istihdama büyük önem verdiklerini belirten Başkan Nayif Süer, kentin iki önemli kurumu ile işbirliğinin öneminden söz etti.

Meslek liseleri ve özel sektörü bir araya getirmeye çalıştıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, paydaşlar arasındaki ortak çalışma kültürünün oluşması anlamında işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.