Van'da okul servisleri denetlendi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “2022-2023 eğitim öğretim döneminin 12 Eylül 2022 tarihinde başlamasıyla birlikte okul çağındaki çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri ile servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarını önlemek maksadıyla, Van İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından dönem başından itibaren okul servis aracı denetleme faaliyetleri icra edilmektedir. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla 12 Eylül 2022 günü “Okul Servis Araçları Yönetmeliği” çerçevesinde Van İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince denetim ve kontrollerde bulunularak okul servis aracı sürücülerine ve öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerimizin güvenle seyahat etmelerini, ailelerin huzur içinde çocuklarını okula gönderebilmelerini sağlamak maksadıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” denildi.