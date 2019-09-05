Van'da 'okula uyum programı' başladı

VAN (İHA) – Van'da, okula adaptasyon süreci için 1, 5 ve 9. sınıflara uygulanan uyum programı Van'da bugün itibariyle başlarken, öğrenci ve velileri aynı sıralarda oturdu.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasından hemen önce bazı kademelerde eğitim alan öğrenciler, uyum haftası kapsamında 2 gün okula erken başladı. Van'da okula yeni başlayan öğrenciler uyum programına dahil oldu. Uyum programına dahil olan 1, 5 ve 9. sınıf öğrencileri için ilk ders zili de erken çaldı. Uyum programının ilk gününde Hüsrevpaşa İlkokulu ve Ortaokuluna gelen velilerle öğrencileri, ilk gün heyecanı yaşadı.

İHA muhabirine konuşan Sınıf Öğretmeni Seda Taşçı, kendisinin de okulda ilk günü olması nedeniyle öğrenciler kadar heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti. Pırıl pırıl öğrencilerle yeni bir eğitim öğretim yılına başladıklarını ifade eden Taşçı, “Çocuklarımızla bugün sınıfımızın yerini tanıdık. Lavaboların yerini gösterdik. Merdivenlerden inip-çıkmayı ve okul bahçesini nasıl kullanılacağını gösterdik. Giriş-çıkışlarla ilgili konuştuk. Böylece ilk gün için yapılacakları yaptık. Bu yılın herkes için iyi bir eğitim öğretim yılı olmasını diliyorum” dedi.

Özlem Arıoğları isimli öğrenci velisi ise öğrencisiyle birlikte ilk günden okulu gezdiklerini ve sınıf öğretmenini tanıdıklarını söyledi. Öğrencisiyle aynı sıralarda oturmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Arıoğları, bugünün kendisi için yeni bir tecrübe olduğunu kaydetti.

Okulun ilk günü sınıflarını, öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını tanımanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren minik öğrenciler de okula gelmeden önce heyecanlı olduklarını ancak kısa sürede heyecanlarını yendiklerini ifade etti.