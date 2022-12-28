Van'da okullar kütüphaneleşiyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi çerçevesinde Van'da okullar kütüphane ile buluşuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, 2021 yılında başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesinin 81 ilde devam ettiğini ifade ederek, “Okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltarak eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen proje sayesinde, ilimizde her kademeden okullarımıza kütüphaneler kurulmuştur. Proje sayesinde kütüphanesi olmayan okullara kütüphaneler yapılmış, kitap ihtiyaçlarını karşılamak üzere ödenek sağlanmıştır. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projemiz ile öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak; sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini temin etmeyi amaçlıyoruz. Özellikle ilimiz gibi okuma kültürünün yetersiz geliştiği şehirlerde kütüphanelerin kurulması, öğrencilerimizin yol haritasını önemli oranda değiştirmiştir. Kitap kokusunu içine çeken, kütüphane ortamının sıcaklığını hisseden yeni nesillerin daha donanımlı bireyler olacağına şüphe yoktur. Cemil Meriç'in, ‘Kitaplar, istikbale yollanan birer mektuptur' sözüyle ilimize kütüphaneler konusunda her türlü desteği sağlayan bakanlığımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.