Van'da okullar ve camiler dezenfekte ediliyor

Korona virüs salgınının görülmesiyle birlikte etkin bir mücadele ortaya koyan Van Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı dezenfekte ekipleri, kent merkezinde yoğun olarak kullanılan alanlarda korona virüs ve viral enfeksiyonlara karşı ilaçlama çalışması yapıyor. Okulları tek tek dezenfekte eden ekipler, vakit ve Cuma namazlarının kılındığı camileri de ilaçlıyor.

Kentte korona virüse karşı başarılı bir dezenfeksiyon çalışması yürüttüklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, kent genelinde ilaçlama çalışmalarının rutin bir şekilde devam ettiğini söyledi.