Van'da “Önceliğimiz Güven, Sorumluluğumuz Güvence” programı

Van'da, depremde hazır bir Türkiye için “Önceliğimiz Güven, Sorumluluğumuz Güvence” konulu eğitici eğitimi programı düzenledi.

İskele Öğretmenevinde düzenlenen ve iki gün sürecek eğitim programında; deprem, DASK, projenin eğitime katkısı, doğal afetler gibi konular anlatılacak. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı M. Ali Uca, DASK Genel Sekreteri Serpil Öztürk, Prof. Dr. Şerif Barış, Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, Uzman Psikolog Esra Savaşan, Klinik Psikolog/Psikodramist İnanç Sümbüloğlu ve sınıf öğretmenlerin katılımı ile başlayan programda, özellikle yakın tarihte yaşanan Van depremi konusu işlenirken, depremden önce alınması gereken tedbirler, deprem esnasında yapılması gerekenler, deprem gibi afet olaylarının insanda yer açtığı psikolojik travmalar ve DASK gibi konuların ele alınacağı belirtildi.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, 1999 yılında yaşanan Kocaeli depremi ve 2011 yılında Van'da yaşanan büyük depremlere değinerek, deprem kuşağında bulunan Türkiye'nin her zaman bu tür felaketlere hazır olması gerektiğini söyledi. Deprem gibi hadiselerin yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasının can ve mal kaybı açısından önemli olduğunu dile getiren Tevke, bu tür eğitimlerin işlenmesinin gerektiğine işaret etti.

DASK Genel Sekreteri Serpil Öztürk ise, Van depreminde ortaya çıkan tablonun, depreme karşı hazırlıklı olmak, projenin önemi ve Zorunlu Deprem Sigortası hakkında bilgiler verdi. Projenin temel hedefinin depremin bir doğa olayı olduğu gerçeğini çocuklara aktarmak olduğunu belirten Öztürk, “Temel hedef, depremin yol açabileceği zararları azaltabileceğimiz konusunda çocukları bilinçlendirmektir. Tüm bu bilinçlendirme çalışmaları dahilinde öğrencileri DASK hakkında bilgilendirmek, depremin yol açabileceği zararlara karşı alabileceğimiz en önemli maddi önlem olan zorunlu deprem sigortası konusu oldukça önemlidir. Hazırlanan eğitim içerikleri öğrencilere 5 ayrı sunum olarak aktarılacaktır. Eğitimin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Eğitim programı, daha sonra değişik konularla devam etti.