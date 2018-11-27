Van'da önümüzdeki yıl içme suyuna zam yapılmayacak

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan ile VASKİ Genel Müdür Vekili Emrah Çayırlı başkanlığında gerçekleşen kurulda, iki yıldır Van'da suya zam yapılmadığına dikkat çekilerek, 2019 yılında da suya zam yapılmayacağı müjdesi verildi. Genel kurulda birçok madde görüşülerek oylanırken, VASKİ'nin 2018 yılında yaptığı çalışmalar ise detaylı olarak ele alındı.

Van'da uygulanan su tarifesine zam yapılmaması kararı alınırken, Van'ın 30 büyükşehir belediyesi içinde meskenler bazında Kahramanmaraş'tan sonra en ucuz su tarifesi uygulayan ikinci büyükşehir olduğu açıklandı.

Genel kurula VASKİ Genel Müdür yardımcıları Nazım Akman, Abudulvehap Gezgen ve Harun Ayhan ile Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ daire başkanları, ilgili müdürlükler ve teknik heyet katıldı.