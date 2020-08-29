Van'da ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kitap okuma yarışması düzenlenecek

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi; kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek ve seçkin eserlere ilgiyi artırmak için ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘Okuyan insan en güçlü insandır' sloganıyla kitap okuma yarışması düzenleyecek.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, dünyanın ve Türkiye'nin mücadele ettiği yeni tip korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik "Okuyan insan en güçlü insandır" sloganıyla kitap okuma yarışması düzenlemişti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bu kez de sadece ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı yeni bir yarışma düzenleyecek.

“Ortaokul öğrencileri için aranan şartlar”

İpekyolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, katılımın ücretsiz olduğu ve sadece Van'da ikamet edenlerin katılacağı ortaokul öğrencileri arasındaki yarışmanın son başvuru tarihinin 28 Eylül 2020 olduğu ifade edilerek, “Sınav online olarak www.sinav.ipekyolu.bel.tr sitesi üzerinden 5 Kasım 2020 Perşembe günü 19.00-20.20 saatleri arasında yapılacaktır. Online yapılacak sınavın gün ve saati yarışmacılara sms yoluyla bildirilecektir. Her halükarda sınav gün ve saati hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır. Yarışmada doğru cevaplar dikkate alınarak sıralama oluşturulacaktır. Eşitlik durumunda ise (en fazla doğru cevabı en kısa sürede yapan) göz önünde bulundurulacaktır. Süre eşitliği durumunda (en fazla doğru cevabı aynı sürede yapanlar arasında) 2. (ikinci) bir sınav uygulanacaktır. Online yapılan araştırmada web sayfası sunucusunun kayıtları dikkate alınarak sıralama oluşturulacaktır. Ancak sınav sonunda sıralamada eşitlik bozulmazsa dereceye girenler arasında 2. Sınav yapılacaktır. 2.Sınav tarihi ve saati www.ipekyolu.bel.tr adresinden duyurulacaktır. Sınavın cevap anahtarı https://www.ipekyolu.bel.tr/ web sitesi üzerinden 11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlanacaktır. Yarışma kitapları; kitap yazar; 1- Yer Altından Bir Şehir Kemalettin Tuğcu, 2-Seçme Hikayeler Sait Faik Abasıyanık, 3-Az Gittik Uz Gittik Pertev Naili Boratav, 4-Falaka Ahmet Rasim, 5-Seksen Günde Devr-i Alem Jules Verne. Yarışmaya katılacaklar yarışma kitaplarını kendileri temin edeceklerdir. Yarışmaya katılmak isteyenlerin www.ipekyolu.bel.tr/yarisma-basvuru adresinden yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Çoktan seçmeli hazırlanan her kitaptan soru olacak şekilde toplamda 80 sorudan oluşan sınavımız 80 dakika sürecektir. İlk 5 kazananımıza bisiklet hediye edilecektir. Ödüllerin takdimi, ödül töreninin tarihi ve yeri Kasım ayı içerisinde www.ipekyolu.bel.tr web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Dereceye giren yarışmacıların, Van'da ikamet ettiklerini bir belge (ikametgâh, öğrenci belgesi, fatura vb. bir belge) ile ibraz etmeleri zorunludur” denildi.

“Liseler için aranan şartlar”

İpekyolu Belediyesi, lise öğrencileri arasında yapılacak yarışmanın şartlarını ise şöyle, “Yarışma son başvuru tarihi 28 Eylül 2020'dir. Yarışma ve yarışmayla ilgili tüm gelişmeler https://www.ipekyolu.bel.tr web sayfasında yayınlanacaktır. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Katılımcılar Van'da ikamet etmelidirler. Ortaöğretim (Lise) öğrencileri arasında yapılacaktır. Yarışmaya son başvuru tarihi: 28 Eylül 2020 yarışmada belirtilen kriterlere uymayan adayların sınavı kabul edilmeyecektir. Soru hazırlama kurulu üyeleri, birinci ve ikinci derece yakınları katılamayacaktır. Sınav (Online) olarak https://www.sinav.ipekyolu.bel.tr/ web sitesi üzerinden, 12 Kasım 2020 Perşembe Saat:19:00 - 20:20 saatleri arasında yapılacaktır. Online yapılacak sınavın gün ve saati yarışmacılara SMS yolu ile bildirilecektir. Her halükarda sınav gün ve saati hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır. Yarışmada doğru cevaplar dikkate alınarak sıralama oluşturulacaktır. Eşitlik durumunda süre (en fazla doğru cevabı en kısa sürede yapan) göz önünde bulundurulacaktır. Süre eşitliği durumunda (en fazla doğru cevabı aynı sürede yapanlar arasında) ikinci bir sınav uygulanacaktır. Online yapılan yarışmada web sayfası sunucusunun kayıtları dikkate alınarak sıralama oluşturulacaktır. Ancak sınav sonunda sıralamada eşitlik bozulmazsa dereceye girenler arasında 2. sınav yapılacaktır. 2. Sınav tarihi ve saati www.ipekyolu.bel.tr adresinden duyurulacaktır. Sınavın cevap anahtarı www.ipekyolu.bel.tr web sitesi üzerinden, 19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlanacaktır. Yarışma kitapları, kitap yazar, 1- Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin, 2- Fatih-Harbiye Peyami Safa, 3- Küçük Ağa Tarık Buğra, 4- Sefiller Victor Hugo, 5- Suç ve Ceza Dostoyevski. Yarışmaya katılacaklar yarışma kitaplarını kendileri temin edeceklerdir. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, https://www.ipekyolu.bel.tr/yarisma-basvuru adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Çoktan seçmeli hazırlanan her kitaptan soru olacak şekilde toplamda 80 sorudan oluşan sınavımız 80 dakika sürecektir. İlk 5 kazananımıza bisiklet hediye edilecektir. Ödüllerin takdimi, ödül töreninin tarihi ve yeri Kasım ayı içerisinde https://www.ipekyolu.bel.tr/ web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Dereceye giren yarışmacıların, Van'da ikamet ettiklerini bir belge (ikametgâh, öğrenci belgesi, fatura gibi bir belge) ile ibraz etmeleri zorunludur” denildi.