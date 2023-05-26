Van'da örülen duvarın uzunluğu 100 kilometreyi buldu

Sınırda hudut güvenliğinin artırılması amacıyla Van'ın İran'la olan 295 kilometrelik sınırında güvenlik duvarının önemli kısmı tamamlanmış oldu. Gözetleme kuleleriyle donatılan ve hendeklerle desteklenen duvar sayesinde her türlü terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçiliyor. Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılan yolda sınır birlikleri 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutuyor.

3 yılda 155 bin 774 düzensiz göçmen yakalandı

Çalışmalar çerçevesinde 2021 yılında 62 bin 253, 2022 yılında 64 bin 860, 2023 yılının ilk 5 ayında ise 28 bin 661 olmak üzere şimdiye kadar 155 bin 774 düzensiz göçmen sınır hattında hem yakalandı hem de engellendi.

Konuya ilişkin Van Valiliğince yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde İçişleri Bakanlığına tevdi edilen sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlama görevinin verdiği yetki ve ‘hudut namustur' şiarıyla ülkemizin sınır güvenliğine yönelik yatırım ve faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde sürmektedir. İran sınırının tamamında devam eden güvenlik duvarı ve devriye yolu inşa çalışmalarının da ivedilikle sonuçlandırılması birlikte ülkemiz doğu sınırları fiziksel bir engel sistemiyle tahkim edilmiş, güçlendirilmiş olacaktır. Ülkemizin bütün sınırları caydırıcılığı yüksek, anında müdahaleye imkan verir alt yapı sağlayan Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleriyle donatılmış olacaktır. Geleneksel bir şekilde insan gücü ve fiziki güvenlik sistemlerine dayanan sınır güvenliği yaklaşımının yanı sıra teknolojik güvenlik sistemlerinin temin ve tesisine yönelik yoğun çalışmalarımız da devam etmektedir. Bugüne kadar Van ilinde 96 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolunun inşası tamamlanmıştır, kısa sürede yaklaşık 300 kilometrelik hattın tamamının fiziki güvenlik sistemleriyle güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Elektro-optik kulelerin 103 tanesi Van ilimiz sınırlarındadır, hudut boyunda yapımı devam eden enerji nakil hatlarına yönelik yatırımın mevcut değeri 300 milyon TL tutarındadır ve Van ilimizde yapımı tamamlanan asansörlü kule sayısı 6'dır. Sınırlarımızdaki teknolojik güvenlik sistemlerinin tamamlanmasına yönelik çalışma ve yatırımlarımız sürmekte olup kısa vadede bütün sınırlarımızın en gelişmiş teknolojik sistemlerle donatılması sağlanacaktır” denildi.