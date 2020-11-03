İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da ot yangını

Van’ın Başkale ilçesinde ot yığınında çıkan yangın, çevre evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Başkale ilçesinde ot yığınında çıkan yangın, çevre evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, dün akşam saat 20.20'de Başkale ilçesine bağı Yukarı Dikmen Mahallesi Çamlık Sokak'ta meydana geldi. Ot yığınının yandığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından ot, saman ve kışlık yakacaklar tamamen yandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.