Van'da otobüs firmaları ile toplantı yapıldı

Van Trafik Denetleme Şube Müdürü Tanju Özmen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin büyük kısmında etkisini gösteren çetin kış şartlarının trafik güvenliğini olumsuz etkilemesi konusunda kentte faaliyet gösteren 6 otobüs firma yetkilisi bilgilendirildi. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda otobüs firma yetkililerine, emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin hazırlanan spot film izletildi. Daha sonra bir konuşma yapan Trafik Denetleme Şube Müdürü Tanju Özmen, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarında ölüm riskini azalttığını vurguladı. Şube Müdürü Özmen, “Otobüs kazalarında en çok ölümler, otobüsün devrilmesi sonucunda kemer takmayan yolcuların üst üste gelip ezilmesi ve ya sürtünmeden dolayı ezilip parçalanmasından kaynaklanmaktadır. Yoksa kazanın şiddetinde kaynaklanan ölüm oranı çok düşük. Sizler otobüslerinizde her ne kadar sesli ve görüntülü yayın yoluyla yolcularınızı uyarıyor olsanız da önümüzdeki süreçte bunu daha sık yapmanızı istiyoruz” dedi.

Çetin kış şartlarında can ve mal güvenliğine yönelik olumsuzlukların yaşanmaması adına otobüs firmalarını bilgilendirdiklerini dile getiren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiseri Hasan Temir ise, “Kışın kar yağışları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarında muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla genel müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda taşımacılık yapan otobüs firmalarına yönelik bir toplantı düzenlendi. Vatandaşlarımızın çetin kış şartlarında can ve mal güvenliğine yönelik olumsuzlukların yaşanmaması adına karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulunduk. Bu kapsamda alınması gereken tedbirleri firma yetkilileriyle paylaştık” diye konuştu.

Toplantıda firma yetkilileri de, can ve mal güvenliğinin korunması, bu çerçevede yolcuların güven içinde seyahat edebilmelerini temin etmek amacıyla, alınan kararlara titizlikle uyulması için gerekli çalışmaların yapılacağını söylediler.