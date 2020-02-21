Van'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Ali Paşa Salonunda gerçekleştirilen toplantıda İçişleri Bakanlığının “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi” uygulamaya konularak trafikte sürücü, yaya ve yolcu olarak yer alan insanların yaptıkları kural ihlalleri ve bu ihlallerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik kısa vadede yapılacaklar masaya yatırıldı.

Toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi ve şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs firmaları temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Bilmez, son günlerde artan otobüs kazalarının önüne geçilmesi ve azaltılması için 81 ilde konuyla alakalı toplantı yapıldığını söyledi. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını isteyen Vali Bilmez, otobüs firma sahiplerini de bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda; şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması ve bunun sürdürülebilir olmasının tüm paydaşların uyumlu ve sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca telafisi mümkün olmayan ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, konuya daha fazla dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın arttırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesi toplantıda görüşüldü.

Toplantıda kazaların önlenmesinde şoförlerin uyması gereken kurallar da anlatıldı. Özellikle kış şartlarına uygun lastik kullanmasının, uygun hızda gidilmesinin, yedek şoförle seyahat edilmesinin, yorgun ve uykusuz araç kullanmamasının önemine işaret edildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Tanju Özmen'in 2019 yılı kaza istatistiklerini paylaştığı sunumla devam eden toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.