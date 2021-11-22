Van'da otobüs şoförlerine ‘iletişim ve öfke kontrolü' semineri

Van Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından otobüs şoförlerine "halkla ilişkiler, etkili iletişim, öfke ve stres kontrolü" konularını içeren eğitim semineri verildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı koordinesinde Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen seminere, Eğitim Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Karahalil, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Sedat Ünal, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, şube müdürleri ve kent merkezinde görev yapan Van Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförleri ile halk otobüs şoförleri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Sedat Ünal, şoförlerin vatandaşlarla etkili iletişim kurabilmesi adına bu tür eğitimlerin önemine değindi. Daha sonra Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Karahalil tarafından şoförlere halkla ilişkiler, iletişim becerileri, stres yönetimi, öfke kontrolü konuları hakkında bilgi verildi.

Seminerin gruplar halinde 22 - 26 Kasım tarihleri arasında devam edileceği belirtildi.