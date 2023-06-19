Van'da otobüs şoförlerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Van Büyükşehir Belediyesi yeni işe başlayan otobüs şoförlerine ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitim semineri verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni işe alınan otobüs şoförleri için eğitim semineri düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının toplantı salonunda düzenlenen seminerde, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları çeşitli konularda bilgilendirmeler yaptı.

Seminer öncesi personelle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Sedat Ünal ve Ulaşım Dairesi Başkanı Kemal Mescioğlu birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından iş güvenliği uzmanları Cennet Çiçekel ve Kadri Salaz tarafından verilen seminerde, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, güvenlik ve sağlık işaretleri ile yangından korunma tedbirleri ve yangın tüpü kullanımı konularından çeşitli bilgiler verildi.

Her konuda personelini şuurlandırmayı hedefleyen Van Büyükşehir Belediyesi, farklı konulardaki eğitim seminerlerine devam edeceği bildirildi.