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Van'da otomobil 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan aracın 8 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan aracın 8 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Erciş ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. 04 P 3470 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 8 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan düştü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkartılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan biri hayatını kaybetti.

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