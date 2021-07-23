Van'da otomobil 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan aracın 8 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. 04 P 3470 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 8 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan düştü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkartılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan biri hayatını kaybetti.