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Van'da otomobilin çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı

Van’da otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Van'da otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, eski Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 E 7407 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki M.Y.A. isimli çocuğa çarptı. Hafif yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı İpekyolu ek hizmet binasındaki hastaneye kaldırıldı. M.Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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