Van'da “Özel Eğitim Sınıfı” açılışı

Türk Kızılay Van Şubesi, özel eğitim öğrencilerinin okullardaki eğitimine katkı sağlamak amacıyla başlattığı “Özel Eğitim Sınıfı” projesine bir yenisini ekledi. Proje kapsamında Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yesevi Borsa İstanbul İlkokulunda 3'üncü Özel Eğitim Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış törenine Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necla Orbayı, Türk Kızılay Van Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Özdemir, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, bölgede en önemli problemin eğitim olduğunu belirtti. Bölge halkının en iyi hizmeti hak ettiğini ifade eden Van Vali Yardımcısı Baygüven, “Sorunların asıl sebebini görüp gerçek değer sonuçlu çözümler getirmek çok önemlidir. Yüzeysel ve günübirlik değil, gerçek manada eğitimdeki sorunları görüp ona göre çözüm üretmek ve o çözümde sonuçlar elde etmektir. Eğitim bölgede sadece mülki idare amirler için değil; siyasetçiler, bürokratlar ve bütün sivil toplum kuruluşları için de en önemli sorundur. Bence eğitim her şeyden daha önemlidir. Eğitim ise ailede başlıyor ve okulda devam ediyor” dedi.

Eğitimin iyi insan yetiştirmek olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, “Bizler de bu hedefte ilerlerken herhangi bir çocuğumuzu boşlayamayız ve eğitim öğretim dışında tutamayız. Bugün açmış olduğumuz bu sınıfla birlikte engeli öğrencilerimiz, eğitim öğretimini daha sağlıklı bir şekilde devam ettirecektir. Bu hizmette emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından özel eğitim öğrencilerinin gösterileriyle devam eden program, kurdele kesimiyle son buldu.