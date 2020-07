Van'da Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlandı

Dr. Sebahattin Çelik, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeniyle hastane bünyesindeki özel güvenlik görevlilerine çiçek vererek günlerini kutlandı.

Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeniyle hastane bahçesinde düzenlenen programa Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, özel güvenlik görevlileri ile hastane personelleri katıldı. Başhekim Çelik, güvenlik personellerine çiçek vererek günlerini kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güvenlik Amiri Selami Bile; gece gündüz, yağmur çamur demeden devletin emrinde milletin yanında canları pahasına görev yaptıklarını söyledi. Selami Bile, “Şu an Türkiye'de 1 milyon 692 bin 163 kişi özel güvenlik sertifika sahibi, 1 milyon 138 bin 31 kişi özel güvenlik kimlik kartı sahibi ve hali hazırda görevi başında aktif olarak çalışan 335 bin 635 kişiyiz. Van'da özel güvenlik kimlik kartı olup aktif çalışan meslektaşlarımızın sayısı 2 bin 250 kişidir. Bu gösteriyor ki özel güvenlik mesleğine güven ve ilgi artmakta olup, İçişleri Bakanlığımız bu anlamda her türlü desteği verip, KAAN projesi ile polis ve özel güvenlik işbirliği içerisine girmiştir. Her türlü suçu önleme amaçlı özel güvenlik personelleri olarak her daim devletimizin vereceği her türlü göreve hazır olduğumuzu göstermiştir” dedi.

Dünyada pandemi haline gelen korona virüsün ülkemizde de can kaybına neden olduğunu hatırlatan Bile, “Korona virüs sürecinde hastanelerde görev yapan özel güvenlik görevlileri olarak birçok arkadaşımız virüse kapılıp hayatlarını kaybetmiş olup, bu hastalığa kapılıp yoğun bakımda tedavi görenler ve halen tedavi altında olan meslektaşlarımız olmuştur. Bu da gösteriyor ki özel güvenlik personelleri olarak sağlık çalışanları gibi bizlerde en kritik noktalarda en kritik dönemlerde devletimizin emrinde milletimizin hizmetinde görev almaya her daim hazırız. 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası münasebetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, özel güvenlik personellerine korona virüsü sürecinde göstermiş oldukları çabadan ve haftası dolayısıyla çiçek ve plaket takdim ederek teşekkürlerini sunmuştur. Özel güvenlik personelleri olarak bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan hastanemiz yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.