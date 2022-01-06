Van'da park halindeki 2 araç yandı

Van'ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde park halindeki 2 araç bilinmeyen bir neden dolayı yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay, dün gece Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yanan otomobili söndürdü.

Diğer olay ise İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesinde meydana geldi. Yunus E.'ye ait 65 NF 271 plakalı Fort Connet marka kapalı kasa kamyonet, park halinde iken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, yanan kamyoneti söndürdü. Her iki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.