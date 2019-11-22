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Van'da park halindeki araç yandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde bilinmeyen bir nedenle alev alan kapalı kasa kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Kevenli TOKİ Sitesinde meydana geldi. seyir halindeki kapalı kasa kamyonetin motor kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın koltuk ve iç kısmına sıçramadan söndürülürken, motor kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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