Van'da park halindeki araç yandı

Van'ın Gevaş ilçesinde bilinmeyen bir nedenle alev alan kapalı kasa kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gevaş ilçesi Atalan Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki bir aracın yandığı ihbarını Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş ilçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.