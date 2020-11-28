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Van'da pazar yerlerinde sıkı denetim

Van İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile zabıta ekipleri, korona virüs kapsamında alınan yeni tedbir kararlarına ilişkin kentteki pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirdi.


Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınında vaka artışının yeniden artması nedeniyle yeni tedbir kararları alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 4 gün boyunca vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacağını duyurdu.


İçişleri Bakanlığının Van Valiliğine gönderdiği genelgede korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan ‘kontrollü sosyal hayat' döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede, başarı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Buna göre; İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile zabıta ekipleri, yeni tedbir kararına ilişkin Selimbey Mahallesinde kurulan semt pazarında bir denetim yaptı.


Pazarcı esnafı tek tek denetleyen ekipler; tezgah arası mesafe şartı, maske, eldiven konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kurallara uyduğu görülürken, denetimlere kesintisiz devam edileceğini bildirdi.

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