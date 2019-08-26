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Van'da Peact With ICT kapanış toplantısı

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017 yılında ulusal ajans tarafından kabul edilen Erasmus programı kapsamında KA202 Peace With ICT (Bilgi ve iletişim teknolojileri ile barış) projesinin kapanış toplantısı yapıldı.


Double Tree by Hilton Van Otelinde düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, 2017 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kabul edilen tek Erasmus +KA202 (Avrupa Birliği -Stratejik Ortaklık) projesi olan ‘Peace with ICT' projesinin Avrupa Birliği Bakanlığından 161, 910 Euro hibe alarak FATİH projesinin tamamlayıcısı olarak tasarlandığını söyledi. Projenin amacının mesleki ve teknik eğitimde çalışan meslek lisesi öğretmenlere, Fatih projesi kapsamında teknolojiyle donatılan sınıflardaki eğitim teknolojilerini daha etkin ve verimli şekilde kullanabileceklerine imkan sağlamak olduğunu dile getiren Tevke, “Peace with ICT projesi, öğretmenlerin teknolojiyi daha çok etkili ve eğitimin kalitesini arttırmak için kullanabilmeleri ve eğitim teknolojilerine adapte olabilmelerini amaçlamaktadır. Türkiye, İtalya, Slovenya ve Romanya olmak üzere 4 ülkeden 7 ortak kuruluşun ortak çalışmasıyla hayata geçirilen proje, Avrupa'da bir ilk olarak Mesleki Eğitimde İyi Uygulamalar Paylaşım Platformu (VoGoP) oluşturuldu. Ben bu anlamda projenin kapanış toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından sunumlarla devam eden toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Projelerden Sorumlu Daire Başkanı Şennur Çetin, Ar-Ge proje uzmanları ve okul müdürleri katıldı.

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